SOS Desaparecidos denunciará las "negligencias" durante la gestión de la DANA: "Tenía que haber listas desde las primeras 24 horas"

Joaquín Amills destaca que el objetivo es "desenmascarar todo lo ocurrido". "No puede ser que hayamos visto las troperías que se han cometido. No puede ser que se digan las metiras que se han dicho. No puede ser cómo se han burlado del pueblo valenciano y del pueblo español. No puede ser que las ayudas llegaran tan tarde. No puede ser que hubiera guardias civiles, policías y militares pidiendo ir a ayudar y les dijeran que no. No puede ser que enviaran helicópteros y se quedaran en la base sin salir. No puede ser que el pueblo estuviera tres días y más pasando hambre y sed. Y en el tema de los desaparecidos, todo ha sido tremendo. Hasta los nueve días no hubo cifras oficiales, cuando tenía que haber listas hechas desde las primeras 24 horas y atención a las familias que tenían a un familiar desaparecido. No, es que ha sido todo tremendamente doloroso", ha precisado el presidente de SOS Desaparecidos.