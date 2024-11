Ninguno de ellos ha sido el hombre de su vida, según nos cuenta. A Mari Paz le llegaron a pedir matrimonio en Antequera, y ella estuvo decidida a dar un 'sí'. Sin embargo, el hombre con el que iba a casarse le dijo de un día para otro que no estaba dispuesto a hacerlo. "Yo estaba enamorada, y él me dijo que no tenía interés ", lamenta.

"No me dio ni un beso", añade. Tras él, vino otro más que le llevó a una playa nudista. "No me importan esas playas, pero sin conocernos, ni nada..", asegura en directo.