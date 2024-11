"Tuvimos una discusión y me agredió físicamente, ahí me fui directamente a denunciar", detalla sobre cuál fue el trágico desenlace de esta relación y el control digita. En cuanto a cifras, hay que tener en cuenta que una de cada cuatro víctimas que sufren violencia digital tienen entre 16 y 25 años : suelen recibir 20 llamadas en dos minutos o videollamadas constantes para ser controladas.

La segunda víctima cuenta directamente las palabras de su acosador: "Siempre eran amenazas, con que te voy a pegar... no podía tener redes, no podía hablar con nadie". Además, la mujer explica que "la denuncia fue cuando ya me pegó fuerte y ahí ya no quise aguantar más". Por último, una tercera chica cuenta cómo le controlaba su expareja: "Me dijo: 'Te tenía cogida por todos los lados. He tenido tu contraseña de Google, a través de ahí Facebook y todo...".