El 20 de junio, al acudir los dos empleados despedidos a la oficina donde trabajaban para hacer entrega de documentos y no dejarles entrar el gerente, que llamó a la Policía, la condenada exclamó: "Va a quedar bonita la marca, agresión sexual en la convención, por alguien de aquí, de Zaragoza. Una agresión sexual, acoso laboral, de todo... Que no me tenga que pagar una millonada...". La Audiencia Provincial acepta los hechos probados de la sentencia apelada, así como los fundamentos de derecho, y rechaza aplicar un eximente o atenuante por alteración psíquica de la acusada, en base a unos informes médicos.