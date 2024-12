Cada vez somos más vulnerables con las estafas . Seguro que durante los últimos meses has recibido una llamada indicando que has sido seleccionado para un puesto laboral en un proceso de recursos humanos o un mensaje en el que tu banco necesita que les confirmes una clave .

Sin saberlo, ya estaba a merced de los piratas informáticos que al día siguiente comenzaron a saquearle la cuenta. "Me llegó otro mensaje indicando que he realizado una transferencia de 29.000 desde mi cuenta a una persona que yo no conozco", detalla Helena.