El TSJC precisa que aunque se han abierto diligencias, el procedimiento todavía se encuentra en trámites de oficina

El titular del juzgado de Instrucción 11 de Barcelona ha abierto diligencias de investigación por la denuncia presentada por la colaboradora de televisión Aída Nízar contra el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual que habría ocurrido en 2015 en un acto electoral en Barcelona.

Según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), un juzgado de Marbella (Málaga) remitió hace una semana al juzgado de Instrucción 11 de Barcelona el caso, ya que Nízar presentó la denuncia en esa ciudad andaluza pero la presunta agresión electoral habría ocurrido en Barcelona.

Nízar ha asegurado ante los micrófonos de Europa Press y ha pedido "a todas esas mujeres que me escribís, que yo no puedo ayudaros más, ya he alzado la voz, que me escribís a través de Instagram, denunciad".

La colaboradora invita a más mujeres a denunciar

Según la colaboradora de televisión, es importante que denuncien "cómo os habéis sentido, vejadas, humilladas, acosadas, sea lo que sea, tenemos derecho, tanto los hombres como las mujeres, a no ser tocados por quien no deseamos".

Llevándoselo a su terreno, Aída ha confesado que "no deseaba que el señor Errejón me diese un azote, me baboseara y me dijera lo que me dijo y me arrimase contra sus partes, que tenía una erección" y ha dejado claro que "eso no puede suceder, lo que sucede es que hace tantos años eso no era delito".

La comunicadora ha explicado que "estamos en manos de la Fiscalía, a ver en qué se pronuncia, el excelentísimo fiscal y su excelentísima señoría. A ver si decide tomarme declaración estamos en manos de la justicia, pero por fin ha llegado".

El procedimiento se encuentra en trámites de oficina

Además, Aída ha asegurado que "estaré encantada de mirarle a los ojos y ver que a Aída Nízar no se deja amedrentar, que lo único que pido de nuevo es disculpas de no haber denunciado antes, de no haberle dado la importancia que merece, que un hombre te bese si no quieres, que un hombre te arrime contra sus partes si no quieres, que un hombre te dé un azote si no quieres y que un hombre además tenga la osadía de decirte vaya aptitudes o vaya ideas más retrógradas políticas que tienes".

El TSJC precisa que aunque se han abierto diligencias, el procedimiento todavía se encuentra en trámites de oficina, de manera que todavía no se ha realizado ninguna actuación.

Después de que la denuncia de Nízar se encuentre en este juzgado de Barcelona, el exportavoz parlamentario de Sumar ya se ha personado en la causa.

El pasado mes de octubre, Nízar formalizó su denuncia contra Errejón por esta supuesta agresión sexual ocurrida en mayo de 2015, después de la presentada por la actriz Elisa Mouliaá.

