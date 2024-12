El letrado apuntaba que el recurso se presentó el 29 de noviembre, aunque se haya filtrado dos semanas después y aclaraba: "Aprovecho para decir que la familia insiste y mantiene que no quieren pena de muerte. Yo, como abogado penalista, tampoco estoy a favor de la pena de muerte y está claro que no queremos la pena capital".

Entonces ¿Qué es lo que se ha solicitado? El letrado apuntaba que los abogados que llevan el caso en Tailandia refirieron que la indemnización fijada en la sentencia no se ajusta al derecho tailandés con lo que cabía la posibilidad de este recurso: "Si él es insolvente, no va a poder hacer frente, podrían pagar familiares o personas cercanas e insisten en que si quiere venir a cumplir la pena en España, tendrá que abonar la responsabilidad civil".

"Es importante poner a la gente en contexto, los abogados de Tailandia están furiosos, no entienden que haya habido una producción en una plataforma, se han visto reflejados y dicen '¿Cómo es posible que se comercialice y nosotros no hemos cobrado nada?' No se ha indemnizado a la víctima y es uno de los motivos por los que los abogados nos piden hablar con la familia en Colombia, que queremos recurrir".