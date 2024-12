Los familiares de los guardias civiles y el ganadero, dada la resolución, han presentado un recurso. Insisten en que, nueve días antes del triple crimen, se produjo el tiroteo en Albalate del Arzobispo, la localidad vecina, y no se dispuso por parte de la Administración de los medios idóneos para poder detener al causante. Asimismo, destacan que la GuardiaCivil no estaba dotada de los medios necesarios de protección. Un sentir que comparten vecinos de Andorra, como ha explicado un residente esta misma semana al portal web de Informativos Telecinco: "Se trataba de una persona que había disparado sin ton ni son a dos personas con pistola, no con una escopeta recortada. Era un criminal sofisticado. Hubo mucho miedo entre la población. Se debió haber actuado mucho antes, hubo bastante margen antes del triple crimen". Los que lo vivieron no olvidan la indignación. Repasamos ahora la cronología de los crímenes de Igor el Ruso.