Ahora los menores no pueden jugar en la pisa de fútbol, está vallada y su acceso no está permitido. Una de las vecinas afectadas explica cómo era la situación: " El ruido es inspotable , superan tres veces las medidas de ruido que permite el ayuntamiento".

Por último, al preguntar a vecinos que viven en diferentes puntos del barrio, tienen claro que la medida es excesiva y no están de acuerdo con los denunciantes: "A mí no me parece biena mi o me parece bien... a los niños no se les puede prohibir eso".