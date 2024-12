En ' TardeAR ' le hemos preguntado si realmente ve algún motivo que explique su expulsión del puesto de trabajo, razón por la que ha decidido demandar a la prisión en la que está afrontando el castigo. " Estuve un año y pico en la lavandería y sí es verdad que salíamos a fuera , porque mientras las máquinas funcionaban salíamos a tomar café o fumar, no salía porque sí. Eso es falso ", destaca.

"En ningún momento hice nada incorrecto. A veces hemos sido tres personas en lavandería con lo cual, ¿Quién no trabajaba? ", se pregunta.

Apunta que detrás de su despido hay una "mano negra". " Yo cuando entré en lavandería había un jefe de servicios que me conocía de la calle y fue el que me entró allí para tener una pequeña rehabilitación. Qué casualidad que se jubila y a los tres días me despiden", explica.