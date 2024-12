¿Cómo conservar la flor de pascua? Este es el truco de un jardinero

Cuando se adquiere esta planta, está magnífica. Sus hojas rojas brillan de una manera espectacular , pero esto no dura mucho, ya que según pasan los días, las hojas se van apagando y cayendo. A veces, esta planta no llega a Nochebuena , y mucho menos a Nochevieja en un buen estado. Lo que sucede es que el mantenimiento supone un desafío para quien la compra, ya que es una planta muy delicada, pero para todo hay solución. Y en este caso, un jardinero de Tik Tok, Ángel Illescas, ha dado las claves para conservarla en perfecto estado.

Al comprar la planta, hay que regar muy poco esta planta , sin que se llegue a encharcar. Sus recomendaciones son controlar el riego, debido a que la planta no necesita humedad . Lo necesario para este tipo de plantas es medio vaso cada tres o cuatro días . Además, el agua que sobra y que escurre en el plato, hay que retirarla para que la planta no se hidrate en exceso . En caso de que haya exceso de agua, la planta puede comenzar a perder hojas, aunque también puede perder hojas si se riega muy poco.

Otro detalle importante, es que no se debe quitar la red de plástico, la causa es que los tallos de la flor de Pascua son muy frágiles, y pueden romperse. Dejando el plástico que traen se asegura de que no se rompan y que la planta no se estropee. La red se quita cuando la planta vaya a ser trasplantada.