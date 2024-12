¿Te pueden multar por dormir en el coche?

En conclusión, dormir en el coche en España es legal siempre que se respeten las condiciones establecidas por la DGT, que no son demasiado exigentes, la verdad sea dicha. La clave está en estacionar correctamente el vehículo, no desplegar elementos exteriores y no realizar actividades que puedan considerarse como acampada. Además, siempre es conveniente informarse sobre la normativa local específica y utilizar áreas habilitadas como prácticas recomendadas para evitar posibles sanciones y disfrutar de una experiencia segura y adecuada a la ley, para no tener riesgo de recibir una multa indeseada.