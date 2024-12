El año pasado, varias jóvenes decidieron dejar atrás su vida en España y embarcarse en una aventura en Australia

Ellas eligieron trabajar en una mina en busca de una oportunidad para ahorrar gracias a los altos salarios del país

La vida de las 'influencers' que trabajan como mineras en Australia: ganan 6.000 euros al mes y trabajan 12 horas al día

El año pasado, varias jóvenes decidieron dejar atrás su vida en España y embarcarse en una aventura en Australia, pero no optaron por un empleo cualquiera; eligieron trabajar en una mina, un entorno radicalmente diferente al que conocían. A más de 24 horas de vuelo y en busca de una oportunidad para ahorrar gracias a los altos salarios del país, comenzaron esta experiencia tan singular. A lo largo de su estancia, empezaron a compartir su vivencia en redes sociales, lo que las hizo ganar una gran repercusión y seguidores. Paula García, una de ellas, quien acaba de cumplir 24 años, se ha conectado a 'Vamos a ver' desde su casa en Canarias para contar cómo fue esta experiencia tan enriquecedora y motivar a otras mujeres a seguir sus pasos.

Un salto al vacío en busca de oportunidades

"Yo llevaba un tiempo en Australia ya y, para poder estar otro año, necesitas hacer granja u otros trabajos muy específicos. Unos amigos me hablaron de las minas, tenían otro amigo canario trabajando allí, y me arriesgué. Me propuse lograrlo", ha explicado Pau, quien ha recordado lo difícil que fue al principio.

La joven ha explicado que, aunque se requieren algunos cursos online, no son complicados. El mayor reto es conseguir una entrevista, ya que, como ha señalado, "todo el mundo quiere trabajar en las minas por lo que se cobra". Pau también ha contado que, a pesar de ser un entorno nuevo y desconocido, los primeros días no fueron tan malos como esperaba: "Mi primer día de curro lo tengo difuso porque no sabía qué me esperaba. Era todo nuevo. Vivir allí con los mineros, estar sola, no había nadie que hablara español, pero todos me acompañaron y me dieron la bienvenida".

Una gran oportunidad económica

El trabajo en las minas australianas ha brindado a Pau una gran oportunidad económica. "Los días festivos o especiales te pagan el doble. He llegado a cobrar más de ocho mil dólares australianos limpios", ha comentado, lo que equivale a aproximadamente 5.000 euros al mes. Tras ganar ese dinero, Pau pudo viajar por lugares como Tailandia, China o Inglaterra. "Solo hay una vida y hay que vivirla al máximo, eso es lo importante", ha subrayado.

La aventura viral en redes sociales