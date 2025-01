La artista Xenon Spain, sobre el polémico cartel de un club de Torremolinos: "Estoy muy indignada"

Xenon Spain también asegura que no entraría nunca en ese local porque no reúne ninguno de los requisitos: "No llevo chanclas...", detalla entre risas. La artista fue la primera en notificar a la alcaldesa de Torremolinos sobre el polémico cartel y la propia Xenon asegura que la alcaldesa tomó las "riendas" para encargarse personalmente del asunto. "Esta mañana ha sufrido unos insultos que son aterradores y que no se pueden decir porque, si no es suficiente el cartel, el siguiente ataque va contra la mujer", detalla Xenon.