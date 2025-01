“Al ver uno de los avances de la entrevista, y aquí empieza el drama, me dicen que ella histérica, literalmente, me dicen que brota, que entra en cólera y, sobre todo, que no se lo esperaba, porque siente tal decepción con que Diego haya dado el paso, después de tantos años, de sentarse en televisión y contar su historia”, contaba la colaboradora.