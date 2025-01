La niña de tres años se quedó dormida y al llegar al colegio en Valladolid las monitoras no se dieron cuenta de que no había bajado.

Las monitoras no se habrían dado cuenta de que la menor se había dormido y no había bajado en el colegio.

"No entendemos muy bien lo que ha pasado, si la niña ha estado sola o no, porque ella nos ha dicho que ha sido una señora la que la ha encontrado. Es que le había podido pasar cualquier cosa. ¿Si no se la encuentra esa señora, qué hubiera pasado? Creo que estas dos personas que acompañan a los niños tienen una responsabilidad que no han cumplido. Es que es tan sencillo como contar, si han subido 15 niños, tendrán que bajar los mismos...", reprocha la hermana de la joven, Andrea Vaquero.