Rubén Sánchez ha informado que la Junta de Andalucía ofrecerá en unas horas una rueda de prensa en Córdoba para desvelar el nombre del establecimiento y proporcionar novedades sobre el caso. Sin embargo, ha criticado la tardanza en la actuación de las autoridades. "A pesar de que el altercado ocurrió el 4 de enero durante un cumpleaños, la Junta no recibió la información hasta el lunes 13 de enero" , ha señalado. Según la delegada de Salud, ni los centros sanitarios ni los afectados informaron del brote.

Sánchez ha desmentido esta versión: "Nosotros hemos demostrado que eso no es cierto", asegurando que poseen documentos que confirman que la Junta tenía la información antes. Además, ha revelado que el dueño del restaurante ha confirmado que no se le ha realizado la toma de muestras hasta ayer. "No tiene sentido tomar muestras 10 días después", ha criticado el portavoz de FACUA.