La Policía Nacional vuelve a investigar el caso de la desaparición de Marisa Villaquirán , fallecida en 2004 y cuyo cadáver no se localizó. Los agentes buscan en la Iglesia Filadelfia de la Calle de Las Escuelas de Miranda, Burgos, restos de la joven cuyo rastro se perdió hace 20 años.

El marido de Villaquirán y el conductor del vehículo, Isaac Duval, en el que se la vio por última vez fueron condenados a 14 y 8 años de cárcel respectivamente, en una sentencia de la Audiencia provincial de Burgos confirmada por el Tribunal Supremo, pero por secuestro, no por un asesinato que no se pudo acreditar al no encontrar el cuerpo.