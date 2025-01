Anatomía del estafador: cinco consejos de la Policía para saber cómo detectarlo

La primera señal que ha dado la Policía ha sido que el estafador tiende a afirmar que no vive cerca. De hecho, puede dar más explicaciones para demostrarlo en incluso pedir alguna transferencia internacional, ya sea español o extranjero.

Como cuarta señal, la Policía ha asegurado que puede pedir que realices una transferencia bancaria para asegurar la reservar, prometiendo reembolsar el dinero si no funciona. "Airbnb no gestiona reservas ni facilita paganos para alojamientos que no se encuentren en su plataforma y nunca te pedirá que pagues de esta manera".