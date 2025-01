Manuela Carmena recuerda la matanza de los abogados de Atocha

Esa noche, en la calle Atocha, iban a coincidir dos de esos grupos: el del Colegio de Abogados, del que ella era responsable, y el de los barrios. “Yo había convocado a mi grupo en la calle Atocha 55, pero por la tarde me llamó el compañero que llevaba los barrios, Luis Javier Benavides, y me pidió que le cambiara porque no habían encontrado un sitio adecuado para reunirse. Me dijo ‘tú te marchas al 49 y nosotros nos quedamos en el 55’. Y así lo hice. Cogí mis cosas, porque trabajaba de normal en el 55, y me fui al 49. Seguramente ya me crucé con los asesinos, que estaban esperando en el piso de arriba, pero evidentemente no los vi”, continúa.