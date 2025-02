Hay que ser conscientes de que, dejarse de seguir en redes, a día de hoy, es motivo más que suficiente para sospechar de un mal rollito, una disputa o incluso una ruptura radical. Por eso no es de extrañar que hayan saltado las alarmas cuando sus seguidores han sido conscientes de este hecho. Por ello, la pareja ha sorprendido con este gesto y son muchos los seguidores que especulan sobre la posible ruptura sentimental y se preguntan qué ha sucedido para terminar de una manera tan abrupta.

Pero hay otro gesto que ha llamado la atención y es el hecho de que Jessica haya dado like a una reveladora frase que ha sido compartida en un post de @leo_horoscoponegro, tal y como destaca la reconocida cuenta de salseos @lacuernis en su perfil de Instagram: "A veces soltar ves el acto más puro de entrega". Por si esto no fuera lo suficientemente sospechoso, también le ha dado like a una reveladora publicación con el siguiente texto: