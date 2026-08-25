Las tormentas seguirán descargando con fuerza en Asturias y el nordeste de Galicia, donde podrán ir acompañadas de fuertes rachas de viento

Calor sofocante en el sudeste peninsular, mediterráneo, Ceuta y Melilla y Canarias, mientras las temperaturas máximas bajan en el noroeste peninsular

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Después de un fin de semana marcado por las tormentas y la bajada de las temperaturas, continúa la inestabilidad durante la jornada de hoy. Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las tormentas seguirán descargando con fuerza en Asturias y el nordeste de Galicia. En Baleares y prelitorales mediterráneos, las temperaturas llegarán a los 36 grados.

Jornada inestable marcada por intervalos nubosos y chubascos

Tras el paso de la DANA en la Península que ha dejado importantes tormentas en buena parte del país, durante la jornada de hoy los cielos seguirán nubosos en el noroeste, el Cantábrico y el oeste del Sistema Central. La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Asturias, donde podrán ser fuertes e ir acompañadas de tormentas y fuertes rachas de viento.

Las temperaturas máximas bajarán en Galicia, el Cantábrico y la meseta norte, aunque subirán en Baleares y el resto de la Península. Calor sofocante en el sudeste peninsular, mediterráneo, Ceuta y Melilla y Canarias, con temperaturas que en el archipiélago pueden rozar los 30 grados

Baleares y Valencia se mantienen en aviso amarillo por calor. Se podrán superar los 35 grados en Mallorca y en el litoral de Valencia, mientras que en zonas del interior, los termómetros rondarán los 27 grados, dejando una importante tregua al calor de los últimos días.

Este miércoles más tormentas acompañadas de granizo, dejando acumulados significativos

La jornada de mañana también estará marcada por la inestabilidad con fuertes tormentas que podrán venir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo y extenderse por la mitad norte peninsular. Se esperan intervalos nubosos y un tiempo estable en el resto de la Península y Baleares.

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Según la Aemet, las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico, el valle del Ebro, la meseta norte y el sistema Ibérico, incluso en el Cantábrico oriental. Sin embargo, bajarán en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz y se mantendrán sin cambios en el resto.