Condenan a la sanidad valenciana a indemnizar a una joven por no informarle de los riesgos en dos cirugías de espalda

La sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 50.000 euros a una joven a la que no informaron de riesgos en dos cirugías de espalda y sufre dolores como secuela.

El tribunal, tras estudiar el caso, estima parcialmente la demanda al ver que no se informó a la paciente de riesgos de las intervenciones "generando en ella un menoscabo indemnizable". Sin embargo, no ve que las intervenciones no estuviesen indicadas o fuesen mal ejecutadas.