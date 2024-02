Los vecinos afectados podrán acceder a las viviendas del Ayuntamiento de Valencia en Safranar esta próxima semana

"Hay gente que ahora tiene que hacer gestiones , con sus seguros , sus bancos , etc. Por lo tanto, mientras esas gestiones estén en marcha podrán estar en la vivienda", ha aclarado, al tiempo que ha apuntado que el consistorio "va a ir haciendo un seguimiento estudiando las circunstancias y la situación de cada uno para que bien permanezcan en esa vivienda el tiempo que haga falta o bien la dejen porque ya tienen solucionada su situación".

Julia Climent ha precisado que "no todos " los vecinos han solicitado poder trasladarse a una vivienda en el edificio de Safranar, dado que "probablemente tengan otra o incluso sus seguros ya les cubran una segunda vivienda". En cualquier caso, ha insistido en que el Ayuntamiento va a "atender a todos, tanto a las personas propietarias como a las inquilinas".

Por su parte, el presidente saliente de la comunidad de propietarios, Emilio Verdejo, ha informado de que han convocado una reunión de propietarios tan "pronto", pese a que no saben "el alcance de cómo se encuentra el edificio" --que no se conocerá "hasta que los profesionales decidan si está en ruina o no"-- para abordar la situación y cobertura de los seguros. "Llevamos un poquito de lío porque había mucho inquilino. Os podéis imaginar el desastre, pero bueno, poquito a poquito", ha agregado.