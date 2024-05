Inma recupera su anillo de boda perdido en Ontinyent gracias a Evelyn: "Ha estado un mes buscándome"

"Lo estoy mirando ahora en mi dedo y lo vuelvo a tener. No me lo puedo creer", así describe Inma , completamente emocionada la sensación que tiene desde este domingo, cuando recuperó su anillo de compromiso perdido .

Hace más de un mes fue a una clase de meditación en la asociación del cáncer a la que acude y se quitó el anillo para la sesión. "Lo guardé en el bolsillo de la chaqueta, pero no cerré la cremallera. Cuando acabamos me la até a la cintura y cuando volvía a casa se cayó en la calle, a unos metros de mi edificio", cuenta Inma.

El susto se lo llevó cuando revisó la chaqueta. "Durante días hice el mismo recorrido buscándolo, pero al final lo di por perdido y fue muy duro porque era mi alianza de boda de 31 años de matrimonio feliz", relata Inma, que explica que "mi marido me decía que no pasaba nada, que nos haríamos unos nuevos, pero yo quería ese, incluso mi madre me daba la suya, pero tampoco era la mía".