El alcalde de Elche, Pablo Ruz Villanueva, denuncia ataques personales homófobos por parte de la izquierda

En el Pleno de Elche este lunes, el alcalde recordó que, en 2023, poco antes de formar equipo de Gobierno con Vox, se celebró el Orgullo colocando la bandera arcoiris en el balcón del Ayuntamiento y añadía: "Porque si no se coloca la bandera en el balcón central, ya no vale. Porque si no se dice o no se hace o no se exhibe lo que uno es, lo que uno deja de ser, lo que uno ama o deja de amar, ya no vale".