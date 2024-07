Llegan al puerto de Valencia los primeros pasajeros del ferri incendiado en Ibiza

No fue hasta 12 horas después que el capitán dio la orden de evacuar a la tripulación a bordo a través de un tobogán. "Nos separaban mujeres y niños y hombres al final. Yo me he esperado al final y me he sorprendido porque eran cuatro plantas. El marinero me dijo que no pasaba nada, pero yo llevaba un desfibrilador, entonces han subido y han dicho: helicóptero", recuerda Ros.