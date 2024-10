Estas son las calles de Valencia donde el Ayuntamiento instalará los nuevos radares móviles

Los puntos donde se están instalando las cabinas de poste son aquellos en los que se ha detectado mayor siniestralidad y donde los conductores alcanzan mayores velocidades. “Son vías donde en la mayoría de los tramos la velocidad no puede exceder de los 50Km/h o menos, pero donde muchas veces se circula a mayores velocidades. Con esta medida queremos disuadir a los conductores de que corran al volante y así evitar atropellos y accidentes”, ha señalado Carbonell.

“La medida no tiene un fin recaudatorio, sino disuasorio, ya que habrá más cabinas de poste vacías que con radar, pero los conductores no sabrán en cuál de ellas se encuentra el radar, que irá rotando en los diferentes emplazamientos. No queremos multar, sino que queremos concienciar a los conductores de que el cumplimiento de las velocidades marcadas en cada una de las vías hace que nuestras calles y avenidas sean más seguras tanto para el peatón, como para el ciclista o para el propio conductor”, añade Carbonell.