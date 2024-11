Autogestión en Valencia: vecinos reconvertidos en fontaneros, guardias urbanos y gruistas

Un trabajo prácticamente autogestionado que les ha hecho reinventarse como ingenieros de caminos, mecánicos, fontaneros, gruistas o guardias urbanos. Mientras siguen quejándose porque "las manos no son suficientes ".

Un poco más allá, otros tres voluntarios tratan de desatascar una alcantarilla que no traga agua, mientras varios tractoristas apilan en los bordes de la calzada los enseres que las víctimas han sacado de sus casas por estar inutilizados.

Serán trasladados fuera del pueblo por conductores que prestan a la causa sus remolques. "Estamos desesperados, ya no me quedan lágrimas para llorar. Los políticos se cansan de decir que está llegando la ayuda, que están organizados desde el minuto uno, pero no", ha esgrimido una vecina de Alfafar.