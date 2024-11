Las lágrimas de Juan al ver su colegio arrasado en Catarroja: "Me da mucha pena"

En el camino pasaron por el colegio Paluzié , en el que estudian los tres niños. Al ver el estado del centro, Juan, el más pequeño de seis años, se abrazó a su madre y se puso a llorar : "Me da mucha pena", dice el niño desconsolado. "Yo iba grabando con el móvil porque toda la destrucción que veía me dejaba sorprendida y cuando llegamos al colegio, Juan lo miró y empezó a llorar. No me imaginaba esa reacción", explica Verónica Díaz.

Las lágrimas de Juan pusieron en alerta a Verónica. "Hasta ese momento no me imaginaba cómo estaba afectando todo esta tragedia a mis hijos, pensaba que eran muy pequeños, tienen 6,7 y 11 años, y no se daban cuenta, pero luego les he escuchado comentar entre ellos que no debían beber mucha agua porque se podía acabar", afirma.