El mensaje de la mujer de Antonio, refugiado en un falso techo al inundarse el garaje por la DANA: "No te rindas"

Los efectos de la DANA en Valencia no dejan de dejarnos testimonios de personas que han vuelto a nacer al lograr escaparse de las inundaciones. Es el caso de Antonio , al que la crecida del agua le obligó a permanecer cinco horas agarrado al falso techo de un garaje mientras mandaba mensajes a su familia despidiéndose. Informa Susana Guzmán .

La crecida pilló a Antonio en un garaje. Pronto, al gua fue inundándolo todo y arrastrando coches y bicicletas apilados. Cuenta que tuvo suerte: "Me tiraba la corriente, empecé a gritar ayuda a los vecinos que me tiraron una sábana".

Gracias a este gesto, Antonio puede contarlo. Encaramado en el falso techo esperó a que todo mejorase, pero fue todo lo contrario. Agarrado la sábana, no pudo evitar que el falso techo colapsase y volviese a precipitarse a la corriente . Gracias a sus rápidos reflejos y su instinto de supervivencia, Antonio se agarró a unas bicicleta s y volvió a asirse a la estructura del techo.

Cuenta a Informativos Telecinco que pensó que no iba a salir vivo . Temblando de miedo y de frío se despidió de su familia en unos mensajes que ahora volvemos a escuchar: "Os quiero más que nada en este mundo, si no salgo de esta, os quiero, portaros bien siempre".

Su mensaje no provocó el derrumbe de su esposa, al contrario, con tono sereno y apenas con un hilo de voz le pidió que no se rindiera. "No dejes que el pánico te inunde, sal de ahí. Agárrate a lo que puedas", le dijo.