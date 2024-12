Las luces de Navidad de Valencia homenajean a las víctimas de la DANA

El acto ha comenzado a las 19 horas, con la inauguración del Belén del Salón de Cristal, en el interior del edificio consistorial. Ha continuado en la plaza el Ayuntamiento, que estaba a oscuras y en un silencio, que ha sido roto por una voz en off que ha recordado que “el agua, que nos da la vida, hace un mes, en forma de barrancada, nos dejó la sangre helada”. “Si bien esta tragedia no se ha llevado la ilusión, la capacidad de reconstrucción, la dignidad y la unidad del pueblo valenciano”, ha asegurado la misma voz en off que, seguidamente, ha presentado la actuación de Rei Ortolá y del Coro Juan Bautista Comes del Conservatorio Municipal José Iturbi.