El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón , ha subrayado este sábado que no está "en ningún cálculo político" sobre su futuro sino que su "exclusiva prioridad" es la recuperación de las zonas afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre.

Mazón ha asegurado que para él "lo importante es recuperar la zona lo antes posible, de la mejor manera posible". "Esa es la absoluta prioridad, de hecho es la exclusiva prioridad. Los cálculos políticos no están ni en mi cabeza, ni en mi posición, ni en mi persona. No están ni en el último lugar, simplemente no están", ha agregado.