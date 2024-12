Entre los motivos esgrimidos por el socialista para hacerse con la vara de mando están a su juicio en "la inversión nula, la pasividad y la inacción" del gobierno del PP y Vox. Navarro ha explicado que "no hemos aprovechado la tragedia de la DANA para esta moción". Además, ha reiterado que se han dicho "muchas mentiras" a lo largo de este proceso y que "en el peor momento de la historia de Chiva este equipo de Gobierno sigue sin buscar el consenso con todos los equipos del Ayuntamiento. Hemos rogado poder trabajar todos a una. Pero no se nos ha escuchado. Como jefe de la oposición no se me ha convocado para ninguna reunión. Con las cosas tan graves que han pasado, no se nos ha informado de nada. Es una absoluta falta de respeto".