La alcaldesa de Catarroja , Lorena Silvent (PSPV-PSOE), ha manifestado su enfado porque los reyes y sus hijas hayan acudido este domingo al municipio sin avisar y lo hayan hecho a una parte de la localidad "más operativa" para querer aparentar "una cierta normalidad, que no es real", en lugar de acudir a la zona donde aún trabaja un millar de efectivos del Ejército.

En declaraciones a EFE, Silvent ha señalado que no tenía constancia ni había sido avisada de la esa visita de la familia real, que según puede verse en varios vídeos subidos a redes sociales ha estado en el mercado municipal, que este domingo estaba abierto y en el que se realizaban una serie de actividades por ser los días previos a la Navidad, y han tomado un aperitivo.

Silvent ha criticado que hayan acudido a un sitio "donde quieran aparentar una cierta normalidad , que no es real " cuando a su juicio lo que tendrían que haber hecho es "el guiño, que es importante" de visitar al despliegue de más de mil efectivos.

Silvent ha indicado que los reyes y sus hijas "no han avisado a nadie. No han avisado a la alcaldesa, no han avisado a Policía", y a la Delegación del Gobierno "les han avisado cuando ya estaban aquí".