El primer terremoto ha sido de 2,9 grados y se ha registrado a las 10:11 horas en Sumacàrcer a una profundidad de cero kilómetros. El segundo se ha producido a las 10:40 horas en la misma localidad, y a este le han seguido dos más a las 11:22 horas y a las 11:44 horas en la zona de Gavarda y Alcàntara del Xúquer (el último seísmo, con una profundidad de cuatro kilómetros, ha tenido una magnitud de 3,0 grados). "Los sismos de esa magnitud son relativamente frecuentes en Alicante y sur de Valencia, que forman parte de la región oriental de las Béticas . En esa zona concreta no se conocen fallas activas reseñables , pero terremotos así de pequeños pueden producirse por fallas también muy pequeñas", explica Cantavella.

Un hecho curioso es que los cuatro terremotos se han producido en apenas una hora y media. Según el experto del IGN, este dato no supone nada reseñable, no se pueden sacar conclusiones de ese hecho: "Como digo, son terremotos bastante pequeños", ha sentenciado Cantavella. La secretaria autonómica de Seguridad y Emergencias, Irene Rodríguez, tras la reunión de este jueves del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ha señalado que se ha contactado con responsables municipales de la zona donde se han sentido los temblores, aunque ha asegurado que el teléfono de emergencias 112 "no ha recibido llamadas ni se ha detectado ninguna incidencia relacionada con los seísmos".