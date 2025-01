En un auto notificado este jueves a las partes, el titular del juzgado razona que no aparece “suficientemente justificada” en las denuncias “la comisión de delito alguno” por parte de los denunciados y añade que los denunciantes plantean una causa general o investigación prospectiva, algo que está proscrito en la legislación penal de un Estado constitucional.

Según consta en el auto, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana , el magistrado no aprecia “una atribución de hechos penalmente relevantes a cada uno de los denunciados que permita su imputación judicial, siquiera provisional”, por lo que su planteamiento, “por completo genérico, aboca a una auténtica investigación o causa general”.

Respecto de la presidenta de la Aemet, concluye que la denuncia analizada no expone ni un solo hecho atribuido a esa responsable que sea “penalmente reprochable”, mi tampoco cuáles de sus funciones habría omitido la denunciada que, “con relación de causalidad, hubiera provocado la muerte o lesión de persona alguna o daños en los bienes de los ciudadanos afectados”.

La misma conclusión alcanza el titular del Juzgado respecto al presidente de la CHJ, sobre el que indica que no se “alcanza a entender” por qué se denuncia, más allá del hecho de ser el presidente de ese ente hídrico.

Por último, respecto al entonces secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, el auto establece que la denuncia no aporta los motivos “por los que el denunciado es quien es y no cualquier otro” y tampoco expone “ un solo hecho atribuible” al mismo, “por lo que aún menos cabe considerar que haya cometido hechos penalmente relevantes”.

“Se ignora el motivo por el que el hecho de que no se enviara un aviso a la población hasta las 20:10 horas desde el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) pueda servir de base para imputarle”, afirma el instructor.

Además de acordar el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por esas dos denuncias, el titular de ese juzgado ha decidido no tener como acusación popular a Manos Limpias en el procedimiento hasta que interponga la preceptiva querella o satisfaga la fianza que en su momento se le pueda imponer. El auto no es firme y puede ser recurrido en reforma y/o en apelación.

En este sentido, ha destacado el hecho de que “la justicia ha determinado que no existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento”.

En su resolución, el juez también señala que las denuncias no aportan hechos concretos atribuibles a la Secretaría Autonómica de Emergencias, ni motivos que justifiquen una imputación judicial. De esta manera, el auto confirma que no se puede sustentar una acusación penal basada en generalidades porque esa conducta no tiene encaje constitucional.