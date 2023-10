Los dos consejos de Mireia Martínez, directora de clientes de Naturgy, a Joaquín Prat para ahorrar en la factura de la luz

Joaquín Prat, aprovechando la aparición de Mireia Martínez en 'Vamos a ver', le pregunta: "¿Nos puedes decir algunos consejos prácticos para que podamos ponerlos en práctica en nuestros hogares? ". La directora de clientes de Naturgy le desvela que hay dos aspectos que son fundamentales: "El primero tiene que ver con el modo 'stand by' de los electrodomésticos...".

“Cuando tenemos aparatos que no estamos utilizando, pero los tenemos enchufados, pensamos que no están consumiendo energía... pero sí. Esto puede suponer entre un 5 y un 10% en nuestra factura. Por tanto, si los tenemos enchufados, pero no los vamos a utilizar, mejor desconectarlos”, explica Mireia Martínez a Joaquín Prat en directo.