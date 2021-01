La exconcursante de ‘GH 15’ encontró de nuevo el amor en 2020

Tan solo unos meses de comenzar su relación, Yoli y Jorge anunciaban que estaban esperando su primer bebé en común

2020 ha sido un año cargado de emociones, tanto positivas como negativas, para Yolanda Claramonte. La exconcursante de ‘GH 15’ formaba con Jonathan Pérez una de las parejas de anónimos más queridas y mediáticas del universo ‘Gran Hermano’. Después de conocerse y enamorarse locamente en Guadalix de la Sierra, la albaceteña y el valenciano comenzaron a gritar su amor a los cuatro vientos y se dieron el ‘sí, quiero’ en septiembre de 2017, en una bonita ceremonia a la que acudieron buena parte de sus compañeros de ‘reality’.

La mayor alegría del matrimonio llegó tan solo nueve días después desde que se cumpliera el primer aniversario de su entrada en la casa más famosa de la televisión, con el nacimiento de Valeria. Sin embargo, el mediático cuento de hadas llegó a su fin y, desde ese momento, la expareja ha vivido en una montaña rusa de emociones, en la que no han faltado los reproches, enfrentamientos en redes sociales y sentimientos encontrados. Aún así, tanto Yoli como Jonathan han rehecho su vida y cierran este complicado año con nuevas ilusiones, proyectos y muchas esperanzas.

Jonathan explota contra Yoli: hace un año de su mayor bronca

Los primeros meses de 2020 no fueron nada sencillos para el deportista valenciano. Cansado de la sobreexposición en redes sociales de su hija Valeria, Jonathan dio un ultimátum a la que fuera su mujer. “Ver a mi hija poniendo cara de asco o viendo una circunstancia de decir ‘mamá, no me grabes…’. O sea, no la grabes, tía, se acabó”, sentenció Jonathan al principio del vídeo compartido en mtmad, en el que acusaba a Yoli de no proteger a la pequeña.

Lejos de quedarse callada, la ‘influencer’ contestó duramente al padre de su hija: “No me vengas dando lecciones de buen padre porque no me da la gana”. Después de una acalorada discusión, Jonathan y Yoli llegaron a un contundente acuerdo: dejar de sacar a Valeria en redes sociales y cerrar su perfil de Instagram.

El año siguió mal entre la pareja: otra bronca monumental protagonizaron en mtmad

La sobreexposición de la pequeña en la Red no fue el único motivo de disputa entre los exconcursantes de ‘GH’, que se tiraban los trastos a la cabeza en una monumental bronca que también fue emitida en mtmad. Después de un tiempo sin saber el uno del otro, el exmatrimonio se reunía para hablar delante de las cámaras y compartir momentos de su vida.

Pero, lo que en la teoría iba a ser un especial reencuentro entre dos personas con un pasado en común, acabó siendo un auténtico desastre. “Eres un desastre, poco cariñoso, inestable, influenciable, un veleta... No me aportas nada y todo me lo deterioras”, fueron algunos de los piropos que Yoli dedicó al que fuera su marido.

Pero después de la tormenta llegó la calma ¡y el amor!

Afortunadamente, el año de Yoli no ha estado únicamente marcado por la guerra con Jonathan. Después de tener cerrado su corazón, la de Albacete encontró de nuevo el amor en Jorge Moreno, un joven valenciano que, según aseguró en su canal de mtmad, nada tiene que ver con su exmarido.

El chico se instaló en la vida de la exconcursante en pleno confinamiento y la pareja no tenía intención de perder el tiempo. Tanto es así que, apenas unos meses después de comenzar su noviazgo, Yoli anunció que estaba esperando una hija de su nuevo chico.

Aunque el positivo del test de embarazo les dejó en estado de ‘shock’, y con alguna que otra lágrima por los nervios y la tensión del momento, la pareja interiorizó la noticia y no podía ocultar la ilusión y las ganas de ver la cara de la futura compañera de juegos de Valeria. “La aventura nos espera. “Estamos felices y emocionados... Es una gran noticia y lo viviremos como se merece. Este vaivén de emociones acaba de empezar y solo sé que quiero estar siempre a su lado sin importar nada más”, escribía la ‘influencer’ con una foto de su chico y, por supuesto, la prueba definitiva.

El que también se quedó bloqueado ante la noticia del embarazo de Yoli fue Jonathan, quien habló alto y claro sobre esta situación y recordó todo lo que vivió con su ex, que “buscó un bebé” con él desde el inicio de su noviazgo: “Estoy flipando. Me vienen tantísimas cosas a la cabeza. No quiero expresarme de una manera que se pueda malinterpretar (…) No sé si es consciente de lo que puede conllevar”.

Pero, como 2020 ha sido un año de sorpresas y acontecimientos inesperados, Yoli regresó a los brazos de Jonathan cuando comenzó a tener problemas con Jorge. La ‘influencer’ buscó consejo en su exmarido y ambos enterraron el hacha de guerra por el bien de la niña que tienen en común.

Nueva y polémica aventura profesional

La ‘influencer’ no solo ha dado que hablar por sus dilemas sentimentales, sino también por sus proyectos profesionales. Y es que, a pesar de dedicarse plenamente a las redes sociales, la de Albacete ha querido probar suerte en el mundo empresarial con el lanzamiento de una marca propia de ropa, una tienda online llamada ‘LY Collection’ dedicada a la venta de prendas conjuntadas para madres e hijas.

Sin embargo, el negocio de la ‘instagramer’ rápidamente fue calificado como estafa. Los usuarios de la Red se percataron que, lejos de ser diseños exclusivos, los artículos se podían encontrar a un precio más barato en la página web china Aliexpress.

