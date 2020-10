Aunque en un principio Jonathan no ha podido contener la risa, se ha puesto serio y ha asegurado que está flipando. "Me vienen tantísimas cosas a la cabeza. No quiero expresarme de una manera que se pueda malinterpretar", ha dicho justamente antes de empezar a hablar sobre todo esto. El joven no ha podido evitar recordar lo que el vivió con su ex, que "buscó un bebé" con él desde el inicio de su noviazgo.