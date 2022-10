Frigenti actualiza qué pasará con su boda: "Mi novio ha sido un capullo"

“Pues mira: mi novio ahí sí que fue un capullo , porque cuando me salvé de la expulsión contra Edmundo en ‘Secret Story’ dijo, ‘Ay, me quiero casar contigo’... salí de la casa y no”, nos contó Miguel. “Yo le he preguntado, ‘¿Oye, y la boda?’ y él, ‘No, no, no… que somos muy jóvenes”. Vaya, parece que una vez se apagaron los focos Nua cambió de opinión…

Lo que Miguel tiene claro es que el matrimonio para ellos no significa lo mismo: “Al final es que a él no le hace ilusión. Para él es un trámite. A mí me hace muchísima ilusión, me imagino ese día… Aparte quiero hacerlo de aquí a cinco años como muy tarde, porque claro mis padres se hacen mayores y quiero que lo vivan con ilusión…. pero no sé yo”.