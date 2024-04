Alma Bollo habla sobre el acné durante el embarazo y explica cómo lo combate: "Ya no sabía qué ponerme"

"Los que habéis estado conmigo aquí desde siempre sabéis que yo no tenía problemas de acné y que desde que volví de 'Supervivientes' lo he estado pasando fatal con el tema de la piel. Pasó a agravarse mucho más cuando me quedé embarazada" , ha contado en sus stories de Instagram.

"Me he dejado dinerales y no he evolucionado. Es muy fuerte. Ya no sabía que ponerme, qué echarme... he ido a dermatólogos... hasta ahora es el único tratamiento al que le he visto efectos", cuenta tras hablar de limpiador, tónico, suero que aplica directamente sobre sus imperfecciones, crema facial y bálsamo en crema que utiliza para controlar el exceso de grasa y mantener a raya los granos que le han salido durante el embarazo.