Chelo García Cortés abre su corazón a través de un recorrido por los momentos que han marcado su vida

Una infancia difícil, el descubrimiento de su bisexualidad, el paso del tiempo… conocemos a la mujer que hay detrás de las cámaras

"No he tenido una infancia normal, pero eso me ha hecho ser quien soy", lanza Chelo García Cortés, periodista y colaboradora de ‘Sálvame’, en una charla íntima con Outdoor. La famosa tertuliana ha hablado sin filtros o, más bien, ‘sin etiquetas’ como reza el título de las memorias que recientemente ha publicado y que, sin lugar a dudas, no está escogido al azar. Solo hay que adentrarse un poco en el mundo de la gallega para intuirlo. Una mujer con las ideas claras, con una mentalidad abierta, sin miedo a los prejuicios y, como decíamos, ‘sin etiquetas’. Toda una personalidad que se fraguó desde su infancia, un período difícil sobre todo a partir de la muerte de su madre.

Una infancia difícil

“Mi madre se suicidó en el 1963 y por aquel entonces no había ayuda psicológica. Yo tuve la ayuda de mi padre, una figura fundamental para mí. Por eso quizás me llevo tan bien con los hombres. Él hizo la función de padre y de madre y me llevó al psiquiatra, pero yo salí corriendo y siempre he sido reacia a tener relaciones con los médicos especializados, aunque lo he ido superando”, nos ha dicho y ha asegurado que solo para publicar sus memorias se animó a recuperar las fotos de su madre: “No podía mirar el álbum de fotos porque me hacía daño. Lo he podido abrir después de darle muchas vueltas para mi libro porque quería enseñar fotos y presumir de madre ya que no la he tenido”.

El amor, protagonista en la vida de Chelo

Las relaciones sentimentales también han jugado un papel fundamental en la vida de Chelo García-Cortés. Desde sus primeras andaduras en el amor en su ciudad natal, Ourense, hasta el hombre del que se enamoró “locamente”, José Manuel Parada, antes de descubrir su bisexualidad con Bárbara Rey.

En la entrevista, Chelo desvela quiénes fueron sus primeros amores y cómo recuerda su despertar sexual junto a José Manuel Parada: "Estaba muy enamorada de él".

Un icono para el colectivo LGTBIQ+

¿Cómo olvidar la mítica confesión de Bárbara Rey en ‘Sálvame Deluxe’: “tú y yo, Chelo, tuvimos una noche de amor”? Así se hizo pública la primera experiencia de la periodista con una mujer con la que, además, descubrió su bisexualidad y la ha convertido en un icono para el colectivo LGTBIQ+.

“¿Cómo me va a costar descubrir mi bisexualidad si mi primera relación fue con Bárbara Rey? Bárbara me puso el listón muy alto y yo a ella también.”

“Que sea un icono LGTBI me parece muy bien porque creo que la gente joven necesita ayuda. Si diciendo que soy bisexual ayudo a la gente me parece muy bien porque hay muchos problemas con la bisexualidad. Hay muchos chicos gays que no creen en ella, pero existe. Tú te puedes acostar con un hombre o con una mujer, no pasa nada.”

Su historia con Bárbara Rey ahora llega a la pequeña pantalla de la mano de “Cristo y Rey”, una serie de ficción basada en la historia de la vedette con Ángel Cristo. La actriz Adriana Torrebejano es la encargada de encarnar a Chelo García-Cortés: “Para mí es un lujo que Adriana Torrebejano interprete a la Chelo que ha creado el director de esta serie, aunque el tiempo no corresponde. Mi relación con Bárbara es antes de que conozca a Ángel, pero tampoco me perjudica. Además, para mí ha sido un lujo porque creo que se está tratando muy bien y a mí no me hace de menos", nos ha comentado Chelo.

‘Sálvame’, su casa desde hace más de una década

Ante los rumores de que quiere irse de 'Sálvame', que han recorrido la prensa del corazón en los últimos tiempos, Chelo ha explicado cuál es su situación actual en el programa: “He cambiado y he aprendido a estar en ‘Sálvame’. Ahora me tomo las cosas de otra manera. Creo que me he adaptado a los nuevos tiempos de la televisión y estoy muy contenta aquí. Si estoy es porque intereso. Es totalmente falso que quiera irme del programa. Yo tengo ahora unas relaciones en Sálvame bastante cercanas con algunos de mis compañeros.”

Lo que ahora preocupa a Chelo García Cortés son las consecuencias de la caída que sufrió en la ‘Sálvame Fashion Week’ hace unos meses que le dañó la mano y la cadera. “La caída me dio mucha rabia. Estaba preocupada por los tacones y resulta que me caigo descalza. Me rompo el radio y las consecuencias peores han sido en la cadera que, de hecho, me tengo que operar. Estoy harta de ser la cojita de Sálvame, no tengo ganas.”

El paso del tiempo no le preocupa

“Yo nunca he ocultado mi edad. Tengo 71 años, pero todavía estoy muy bien. Cuando me levanto, me miro y digo: qué mona eres", ha dicho.

Sobre su militancia en el colectivo LGTBI+, ha explicado que queda mucho por hacer, y solo le gustaría seguir siendo joven para alzar sus banderas: “Me gustaría tener 10 años menos para poder apoyar a todo el colectivo LGTBI porque creo que es necesario y va a haber que luchar mucho.”

