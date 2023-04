Makoke explica por qué no quiere exponer a su nieto en los medios: "Los bebés no pueden opinar"

Ahora, Makoke ha cambiado de parecer en su etapa como abuela: "Intento sacarle poco y de espaldas porque me da pudor", cuenta. Aunque respeta lo que hagan sus padres, ella ha adoptado esa postura porque afirma: "Los bebés no pueden opinar". Sin embargo, asegura que no es comparable con el caso de Ana Obregón porque no tienen "tanto tirón mediático" como ella.