Amor Romeira confiesa, en exclusiva: "Tengo una nueva ilusión y es un tenista español"

Naturalidad y carisma . Son dos cualidades de Amor Romeira que se captan con intercambiar apenas un par de frases con ella. Quedamos en un hotel del centro de Madrid y se presenta puntual y divina a la cita . "¿Qué va a pasar? Bueno, no quiero saber las preguntas", comenta. Prefiere dejarse llevar, dice, porque lo mejor es ser natural. Y, con esa mezcla de expectación y tranquilidad , se sienta sin atisbo de duda.

La seguridad es otra de las virtudes que la ha acompañado desde pequeña: "Yo he crecido con mi madre empoderándome constantemente". Aunque admite que la vida la ha reforzado aún más. En su Fuerteventura natal, Amor vivía ajena a la transfobia . Tenía claro que se sentía mujer y su familia, lejos de escandalizarse, la apoyó desde el primer momento. Sin embargo, su paso por 'Gran Hermano 9' lo cambió todo .

Sin embargo, Amor ha aprendido a obviar ese odio y vive con la libertad que le da la experiencia. También el amor y el sexo , aunque reconoce que no siempre fue así. Poco después de su transición, atravesó una etapa muy dura de "adicción al sexo", confiesa. Pero fue su madre la que le ayudó a salir de aquella situación gracias a la cual ahora "tiene un sexo mucho mejor, más sano" , cuenta.

La canaria asegura que ha aprendido de sus muchas y duras experiencias en el amor . Ahora tiene claro que no quiere una relación estable: "No voy a adaptar mi vida para tener pareja" . Amor lleva diez años soltera por decisión propia, pero siempre ha estado abierta al amor. De hecho, confiesa que actualmente está conociendo a alguien: "Es un tenista español".

Aunque no se atreve a mencionar su nombre, nos da las pistas suficientes para investigar la identidad del deportista y... ¡damos con él! "Hace poco me comentó en una foto pública y dije: esto no puede ser", comenta entre risas. Se percibe por su sonrisa y la forma en la que habla de él, pero además, lo expresa: "Estoy muy ilusionada".