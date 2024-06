Marta Riumbau se somete a una nueva ecografía tras una mala experiencia: "Tengo ganas de llorar"

La influencer se ha mostrado “más tranquila y feliz” ya que “desde hace una semana la nota todos los días y se mueve incluso cuando camina”. Sin embargo, no siempre fue así, algo que ha querido normalizar y dejar claro a una de sus seguidoras que se encuentra en la misma situación: “En la semana 12-13 me encontraba mucho mejor, sin síntomas, y como aun no se nota nada no paras de pensar si estará bien. Dame una náusea o algo para decirme que está todo okey. Empecé a notarla en la semana 18 y en la 19-20 ya todos los días podía ver pataditas diminutas”, ha explicado sobre la que ahora define como “la sensación más increíble del mundo”.