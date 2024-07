Álvaro Muñoz Escassi revela con qué mujer famosa ha disfrutado de un plan tras su entrevista

La entrevista de Álvaro Muñoz Escassi en '¡De viernes!' ha causado un gran revuelo mediático porque aseguró que no le había sido infiel a María José Suarez porque mantenían una relación abierta, algo que la modelo desmintió en Instagram tan solo unas horas después, donde prometió que dará su versión de la ruptura . Mientras tanto, el jinete ha continuado con su vida, ajeno a las críticas de su ex y de sus detractores, y ha hecho un plan en Madrid con una amiga muy conocida .

"Yo siempre me he considerado una persona muy de buenas, pero hay cosas que me lo reafirman una vez más: por ejemplo, llegar a España y encontrarme con una de las personas más bonitas que hay en este país", comentaba la actriz en un vídeo de Instagram en el que aparecía siendo la copiloto de su gran amigo, que la llamaba "Laurita" y se apoyaba en su cabeza para decirle que la quería mucho.