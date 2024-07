Miri Pérez-Cabrero le contó una noche a Pedro García Aguado durante su paso por ' Supervivientes 2024' que su padre, Edu Pérez-Cabrero , era homosexual y que a ella le había costado aceptarlo cuando se lo contaron sus amigas del colegio porque acudía a un centro religioso en el que le habían enseñado que esa orientación sexual no era correcta. Con el tiempo, la influencer se dio cuenta que amar a alguien de tu mismo género no es algo negativo y recondujo la relación con su padre, que actualmente es uno de sus mejores amigos.

La amiga de Anita Matamoros ha compartido en su perfil un vídeo en el que se la ve saltando junto su padre en la Plaza de Cibeles, destilando alegría y emoción en una fiesta tan importante por su componente reivindicativo y con una frase sobreimpresa: "El día que abras la mente sabrás lo que es la libertad". Ese clip lo ha acompañado con un emotivo mensaje dirigido a su padre: "Hace 20 años mis amigas en el cole me dijeron que mi padre era gay. No lo entendí. Yo tenía 10 años y vivía en una sociedad donde el colectivo no encajaba. Doy gracias a papá por no rendirse y luchar por acercarme a él hasta donde estamos ahora".