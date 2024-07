Miriam Saavedra revela qué oferta ha recibido de un presidente de gobierno

El entrevistador, que es muy amigo de la periodista, le pedía a la ganadora de 'GH VIP' que reconociera que había mejorado como colaboradora. "Alexia ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, le vino muy bien aprender muchas cosas y ha mejorado, además ella es periodista de profesión", ha admitido Miriam, ante lo que Malbert le ha dicho que no importaba tanto si la colaboradora era periodista o no, que lo importante era aprovechar la oportunidad de haber llegado a la televisión y le ha recordado que ella llegó de la mano de Carlos Lozano , con el que mantuvo una relación durante cinco años.

"Pero una cosa es ser la novia y otra la amante", ha matizado la 'princesa inca', que añadía: "Es peor ser la amante que la novia, yo nunca he sido la amante de nadie, jamás, a mí me han propuesto para irme hasta con el presidente de un país y en mi vida, por mucho que me propongan el oro y el moro, no valgo para eso".