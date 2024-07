Violeta Mangriñán alucina con la anécdota relacionada con su exnovio que le ha contado una fan

Violeta Mangriñán comparte con su legión de seguidores de Instagram sus alegrías y también sus penas, por lo que ahora que está teniendo un problema con los ojos y necesita usar colirio no ha dudado en contárselo a sus entregados 'followers', que siempre la escuchan y aconsejan. Pero esta vez la exconcursante de ' Supervivientes ' se ha quedado alucinada al saber que la primera vez que necesitó comprar colirio, allá por 2019, acudió antes a comprar ropa y la dependienta que la atendió ahora es su seguidora y le ha recordado lo que le dijo .

"Tú no te acordarás, pero en 2019, poco antes de que te fueras a 'Supervivientes' yo empecé a trabajar en una tienda de la Castellana y justo me tocó cobrarte a ti los primeros días", comienza diciéndole esa fan en el mensaje que le ha hecho llegar a través de Instagram y que, como no podía ser de otra manera, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha compartido de manera íntegra en sus stories ante sus casi dos millones y medio de seguidores.